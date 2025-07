Elmano aciona o governo federal após relato de perdas bilionárias feito por exportadores cearenses

O governador Elmano de Freitas (PT) recebeu representantes do setor produtivo no Ceará para discutir o delicado momento de imposição de tarifas pelo governo americano aos produtos brasileiros, o que deve atingir em cheio a economia cearense, segundo relatos dos empresários e representantes do Setor. Na reunião, os empresários pediram apoio ao governador para interlocução com o Governo Federal para negociações diplomáticas.

Após o encontro, Elmano, ainda na segunda-feira (14), ligou para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckimin, para apresentar as demandas do Ceará. Segundo o governador relatou aos representantes do empresariado, as negociações com o governo americano começam imediatamente e vão envolver a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que representa especificamente o agronegócio brasileiro.