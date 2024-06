Dez maiores municípios concentram quase metade do eleitorado do Ceará; veja os dados

Os dez maiores municípios do Ceará em número de eleitores concentram quase a metade do eleitorado de todo o Ceará. O resultado divulgado pela Justiça Eleitoral após a compilação dos dados para a eleição de 2024 mostra uma grande concentração de eleitores nas maiores cidades e um Estado ainda com cerca de 30 municípios com menos de 10 mil eleitores.

As informações constam no sistema de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo os dados, o Ceará chega à eleição municipal de 2024 com um total de 6.941.981 eleitores, dos quais 2.961.871 estão concentrados nos 10 maiores municípios (42,6%). São eles: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Itapipoca, Crato, Maranguape, Iguatu e Aquiraz.

O Cariri aparece com dois municípios: Juazeiro do Norte e Crato. A Zona Norte tem Sobral e Itapipoca na lista.

Disputa em segundo turno

Havia uma expectativa de o Estado passar de dois para três municípios com eleição em segundo turno, mas isso não se confirmou. Juazeiro do Norte fechou o alistamento eleitoral com 199.274 eleitores, abaixo dos 200 mil previstos em lei.

Assim, Fortaleza e Caucaia seguem sendo as duas únicas cidades com possibilidade de eleição em dois turnos.

Os maiores municípios em eleitores no CE

FORTALEZA - 1.770.862 CAUCAIA - 245.637 JUAZEIRO DO NORTE - 199.274 MARACANAÚ - 178.024 SOBRAL - 151.333 ITAPIPOCA - 99.412 CRATO - 95.343 MARANGUAPE - 83.220 IGUATU - 70.901 AQUIRAZ - 67.865