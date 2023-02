Deputados chegam à Assembleia às 4h da manhã para marcar tempo de discurso na sessão

Na Assembleia Legislativa, os seis tempos de 15 minutos reservados para discursos na sessão plenária são ocupados por ordem de inscrição no dia da sessão. Neste ano, a rotina dos deputados de madrugarem para marcar tempo de discursos voltou com tudo.

Deputados estaduais da base aliada e da oposição se dividem no uso da tribuna nesta primeira sessão do ano. A oposição ao governo começa a falar na sessão com dois discursos seguidos. A base aliada de Elmano entra em sequência. No segundo expediente, aliados do governador dominam a lista dos discursos.

A expectativa na Casa é que a oposição faça mais barulho nesta legislatira do que o que ocorreu na anterior.

Lista dos deputados inscritos para falar na sessão: