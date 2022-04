Deputados cearenses foram duros em reunião sobre reajuste na conta de luz; veja os bastidores

André Figueiredo Deputado Federal

“Quando se diz aqui que a Enel só fica com 22% do total da conta de luz, você não sabe se quem está falando é da Enel ou da Aneel. Nós, parlamentares, temos a obrigação de defender o interesse do consumidor. E queremos contar com a Aneel, que seja parceira do Consumidor, não só da concessionária”.