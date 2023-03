Demora no reajuste dos professores incomoda aliados e mobiliza opositores do governo

Ainda em janeiro, o ministro da Educação, Camilo Santana – aliado de Elmano – anunciou o reajuste do piso salarial do magistério no Brasil com um incremento de 14,95% e valor de R$ 4.420. Pouco depois, o próprio governador Elmano anunciou que o Estado do Ceará estava assumindo o compromisso de pagamento do reajuste, em meio à repercussão do assunto entre governadores e prefeitos.