De volta ao Nordeste, Lula desembarca em Juazeiro do Norte; veja a agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na manhã desta quarta-feira (28) em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, como parte de uma agenda voltada para a vistoria de trechos da transposição do Rio São Francisco nos estados de Pernambuco e da Paraíba.

O petista deve seguir de helicóptero para Salgueiro (PE) e, depois, para Cachoeira dos Índios (PB), com passagem prevista por Ipaumirim, no sul do Ceará, onde observará as obras do Ramal do Salgado.

A agenda do presidente inclui a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da capacidade de bombeamento de água do Eixo Norte da transposição, em cerimônia no interior pernambucano. Em seguida, Lula irá até a Barragem do Redondo, na Paraíba, onde participa da inauguração de um trecho do Ramal do Apodi — estrutura também estratégica para o abastecimento de regiões cearenses.

Esta é a segunda visita do presidente Lula ao Ceará em 2025. Em 19 de março, ele esteve em Fortaleza para inaugurar o Hospital Universitário da Uece, no campus do Itaperi.

Obras intermináveis

A transposição do Rio São Francisco é uma das obras de infraestrutura hídrica mais emblemáticas do País. Iniciada ainda no primeiro mandato de Lula, há duas décadas, o projeto é considerado vital para garantir segurança hídrica a cerca de 400 municípios do semiárido nordestino.

Desde o seu anúncio, o orçamento da obra sofreu sucessivos reajustes: de R$ 4,5 bilhões estimados inicialmente, o valor atual gira em torno dos R$ 14 bilhões, segundo dados oficiais.

Presença em região estratégica

O retorno do presidente ao Nordeste reforça o discurso de aceleração de grandes obras estruturantes do governo federal.