Cúpula do PDT fica ausente da concorrida homenagem a Evandro Leitão na Câmara de Fortaleza

Na entrega da Medalha Boticário Ferreira - principal comenda da Câmara Municipal de Fortaleza - ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), deputados estaduais e vereadores, por óbvio, formaram a maior parte da plateia. Entretanto, as ausências mais evidentes foram das figuras de cúpula do PDT no Estado.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira (PDT), ausente, foi representado por Élcio Batista (PSB), o vice-prefeito. Além de Sarto, nem o presidente do Partido em Fortaleza, ex-prefeito Roberto Cláudio, nem o presidente estadual, André Figueiredo, nem o senador Cid Gomes compareceram à solenidade.

Legenda: O presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique, correligionário de Evandro, foi o anfitrião do evento

O ex-governador Camilo Santana (PT), ainda se recuperando da Covid-19, também não esteve presente.

Leitão é um dos pré-candidatos ao governo do Estado pelo PDT ao lado da governadora Izolda Cela, que esteve presente ao ato, de Roberto Cláudio e do deputado federal Mauro Filho.

O clima interno no partido, porém, vem conturbado com as indefinições sobre o candidato a governador. Pouco comum para os padrões do grupo liderado por Cid e Ciro Gomes, o embate parece que começa a criar arestas.

Liderança

A solenidade, concorrida, sinalizou que Evandro agrega, ao redor de si, figuras políticas de diferentes campos políticos. Para citar alguns exemplos: ex-vice-prefeito da Capital, Moroni Torgan, o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, e um grupo de ex-deputados e suplentes, incluindo Idemar Citó e Ferreira Aragão.