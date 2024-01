CPI da Enel repudia falta de energia no Réveillon e promete convocar dirigentes

Os membros da CPI, entre eles o presidente do Colegiado, deputado Fernando Santana (PT), e o líder do governo Elmano na Casa, Deputado Romeu Aldigueri, assinam uma nota de repúdio divulgada a imprensa diante do que consideram “falta de informações” da companhia pelos episódios ocorridos no Ceará durante o feriado.