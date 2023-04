Condução da política econômica e articulação no Congresso desafiam governo Lula após os 100 dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, durante discurso de 100 dias, na presença dos ministros, que o governo "precisa conversar muito". Citando Camilo Santana, a quem se referiu como "bom de conversa" por conta do "jeitão cearense", Lula disse que mais do que governar é preciso recuperar a "civilidade" no Brasil.

O presidente tem razão. A missão do governo é ampla, mas uma coisa não pode encobrir a outra. Até o momento, o governo 'Lula 3' ainda não mostrou a segurança que se espera, principalmente, na condução da política econômica.