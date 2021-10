Comitê de enfrentamento à Covid vai começar a discutir Réveillon de Fortaleza

Além de representar uma comemoração pelos avanços obtidos no combate à covid-19, o Réveillon de Fortaleza movimenta uma grande cadeia produtiva que fortalece o setor de comércio e serviço com os milhares de visitantes que vêm à cidade para as férias. Neste sentido, as festividades também devem ser um atrativo para a virada deste ano.