Com filiação dada como certa, plano do PSDB para Ciro inclui cenário de sucessão presidencial

A filiação de Ciro Gomes ao PSDB é dada como certa na política cearense e nacional. O movimento, costurado pelo ex-senador Tasso Jereissati com aval do presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, deve ser confirmado ainda em agosto. Neste momento, o assunto dos bastidores é a estratégia tucana por trás da filiação do ex-ministro.

Articulação local: PDT já iniciou reestruturação sem grupo de Ciro

Lideranças do PDT no Ceará já trabalham com a saída de Ciro e seus aliados próximos. Conforme mostrou esta Coluna, a legenda tem um plano de reestruturação no Ceará para lidar com o impacto político da mudança.

O rompimento entre as partes ganhou força após a aproximação do PDT local com os governos petistas de Elmano de Freitas, no Estado, e Evandro Leitão, em Fortaleza. Sem diálogo interno recente com Ciro, o partido dá como definitiva a saída do ex-ministro.

Segundo fontes internas, as tentativas de diálogo tem sido recusadas.

Olho em Brasília: sucessão de Lula está no radar do PSDB

O movimento, no entanto, não é apenas local. Fontes ouvidas pela Coluna afirmam que Ciro também avalia o cenário da sucessão presidencial. Caso Jair Bolsonaro permaneça inelegível e Tarcísio de Freitas opte pela reeleição em São Paulo, o Ciro poderia se tornar um nome importante em uma aliança nacional de centro-direita.

O PSDB, que perdeu protagonismo no debate político na última década, busca reposicionar-se no cenário nacional. A chegada de Ciro ajudaria a recolocar o partido na mesa das negociações estratégicas para 2026, especialmente na construção de uma frente que possa enfrentar o PT no plano federal. Pesquisas recentes sobre o cenário nacional mostram o ex-ministro com relevância no cenário de intenção de votos em cenários sem Lula e Bolsonaro.

Ceará: filiação de Ciro é fato relevante para 2026

A expectativa é que a filiação seja oficializada com o ato político ainda neste mês. No Ceará, a negociação é um fato marcante do cenário pré-eleitoral para 2026, mesmo com as articulações da oposição em compasso de espera.