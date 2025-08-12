Com filiação dada como certa, plano do PSDB para Ciro inclui cenário de sucessão presidencial
Ex-ministro pode disputar o Governo do Ceará e também virar peça estratégica em aliança contra o PT nacionalmente
A filiação de Ciro Gomes ao PSDB é dada como certa na política cearense e nacional. O movimento, costurado pelo ex-senador Tasso Jereissati com aval do presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, deve ser confirmado ainda em agosto. Neste momento, o assunto dos bastidores é a estratégia tucana por trás da filiação do ex-ministro.
Mais do que tê-lo como um nome para a possível disputa ao governo do Estado no Ceará, o partido aposta em cenários nacionais em que Ciro possa ser um nome importante na sucessão de Lula.
Articulação local: PDT já iniciou reestruturação sem grupo de Ciro
Lideranças do PDT no Ceará já trabalham com a saída de Ciro e seus aliados próximos. Conforme mostrou esta Coluna, a legenda tem um plano de reestruturação no Ceará para lidar com o impacto político da mudança.
O rompimento entre as partes ganhou força após a aproximação do PDT local com os governos petistas de Elmano de Freitas, no Estado, e Evandro Leitão, em Fortaleza. Sem diálogo interno recente com Ciro, o partido dá como definitiva a saída do ex-ministro.
Segundo fontes internas, as tentativas de diálogo tem sido recusadas.
Olho em Brasília: sucessão de Lula está no radar do PSDB
O movimento, no entanto, não é apenas local. Fontes ouvidas pela Coluna afirmam que Ciro também avalia o cenário da sucessão presidencial. Caso Jair Bolsonaro permaneça inelegível e Tarcísio de Freitas opte pela reeleição em São Paulo, o Ciro poderia se tornar um nome importante em uma aliança nacional de centro-direita.
O PSDB, que perdeu protagonismo no debate político na última década, busca reposicionar-se no cenário nacional. A chegada de Ciro ajudaria a recolocar o partido na mesa das negociações estratégicas para 2026, especialmente na construção de uma frente que possa enfrentar o PT no plano federal.
Pesquisas recentes sobre o cenário nacional mostram o ex-ministro com relevância no cenário de intenção de votos em cenários sem Lula e Bolsonaro.
Ceará: filiação de Ciro é fato relevante para 2026
A expectativa é que a filiação seja oficializada com o ato político ainda neste mês. No Ceará, a negociação é um fato marcante do cenário pré-eleitoral para 2026, mesmo com as articulações da oposição em compasso de espera.
Se confirmada, a entrada de Ciro no PSDB será um dos movimentos mais relevantes da política cearense, com possibilidade de impactar o cenário local e até nacional.