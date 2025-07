Cearense é nomeado como procurador Nacional da Advocacia Trabalhista

A Procuradoria é responsável por defender as prerrogativas e direitos dos advogados trabalhistas, atuando tanto de forma preventiva quanto repressiva contra violações no exercício da profissão. Ela busca garantir a atuação "justa e digna" dos advogados nas relações de trabalho.

O advogado cearense é mestre e doutor em Direito do Trabalho e professor universitário, com produção acadêmica na área. Em 2023, Pragmácio figurou como cotado para um cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), pelo chamado Quinto Constitucional.