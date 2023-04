Ceará vai ser sede da próxima reunião de governadores do Consórcio Nordeste em maio

O governador Elmano de Freitas (PT) será o anfitrião do próximo encontro do Consórcio Nordeste, que reúne os chefes do Executivo dos nove estados da Região. A reunião vai ocorrer em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, e está marcada para o dia 5 de maio, apurou esta coluna.

O debate deve girar em torno do potencial de energias renováveis da região e pode contar com a participação, inclusive, do ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira.

Esta será a segunda reunião do colegiado nordestino desde a posse dos novos governadores no início deste ano. No último dia 20 de janeiro, os gestores tiveram o primeiro encontro com os atuais mandatários, em João Pessoa, na Paraíba. O governador João Azevedo, do Estado vizinho, é o atual presidente do Consórcio.

Os esforços, diz a Carta, passam pela formulação de um novo modelo de Gestão Fiscal, por meio da Reforma Tributária. Os governadores cobram a criação de um novo fundo de desenvolvimento regional que substitua os instrumentos em vigor, no sentido de preservar a arrecadação dos entes federados. Interesses estratégicos do Ceará

O Ceará tem como sua grande pauta de desenvolvimento a médio e longo prazos as energias renováveis, principalmente a criação de um hub avançado de hidrogênio verde, gerado a partir de energias de fontes renováveis como eólica e solar.

Recentemente, em viagem à China, o governador Elmano de Freitas assinou três memorandos como empresas do setor na potência asiática. Ferramenta de articulação O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 para tratar de assuntos comuns dos estados da região em meio à dificuldade de interlocução com o governo Jair Bolsonaro (PL). Por meio do Consórcio é possível realizar compras em larga escala de produtos comuns aos nove estados, além de compartilhar e fortalecer articulações políticas importantes à região junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional.