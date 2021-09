Ceará usa recursos federais da covid-19 para pagar pessoal e tema vira debate no Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado aprovou, na sessão desta terça-feira (31), as contas do governador Camilo Santana referente a 2020, o ano da pandemia da Covid-19. Um dos pontos alvos de debates entre conselheiros e membros da gestão estadual foi o uso de recursos federais na pandemia da Covid-19.

O debate remete a uma polêmica que ganhou força nas redes sociais em abril deste ano após o presidente Jair Bolsonaro acusar governadores dos estados de usarem os recursos enviados pelo Governo Federal para quitar débitos da folha de pagamento dos Estados. 2,2 bilhões Foram enviados pelo Governo Federal ao Ceará no ano passado. Do total, R$ 740 milhões foram aplicados diretamente no combate à pandemia. O restante em outras áreas para reduzir os impactos da crise da Covid-19.

Este assunto consta no item 13 das ressalvas – total de 49 – feitas pelo corpo técnico do Tribunal e mantido pela análise dos conselheiros. Ao todo, após o julgamento, foram aprovadas 52 ressalvas, embora o parecer tenha sido pela aprovação das contas.

Legenda: O conselheiro Rholden Queiroz fez ponderações ao uso dos recursos federais, mas argumentou que não houve ilegalidade no uso Foto: Fabiane de Paula Rholden admitiu que, a despeito das polêmicas, o tema precisa ser melhor discutido. “É necessário um debate aprofundado sobre o assunto e isso não é possível fazer em um julgamento como este”, lembrou. Desafios da pandemia

Em sua intervenção, o procurador-geral do Estado, Juvêncio Viana, detalhou os desafios do Estado durante a crise do coronavírus, inclusive na parte orçamentária. E argumentou que apenas uma parte dos recursos era para aplicação exclusiva no combate a pandemia. “A outra parte é de recursos para mitigar os efeitos da pandemia. O estado utilizou os recursos de forma legal e de maneira a atender a população”.

A conselheira Soraya Victor, em sequência, reforçou a observação de Rholden, embora reconheça que não há que se falar em mal uso dos recursos. “Não se diz que o Estado usou mal, mas pagamento de folha não é mitigação dos efeitos da pandemia. Os recursos vieram para compensar as perdas da pandemia”, advertiu.

Já Ernesto Saboia, entre os conselheiros, fez um contraponto aos colegas. Ernesto Saboia Conselheiro do TCE “Se eu estou precisando e eu tenho um recurso extra, é claro que vou usar para pagar pessoal na pandemia. O principal insumo da Saúde - se é que podemos chamar assim - é pessoal. Médicos, etc. Isso está dentro do escopo das atividades da pandemia”.

