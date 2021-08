Indicação de Marcos Gadelha para a Saúde confirma escolha técnica e aponta para continuidade

A indicação do médico Marcos Antônio Gadelha para o cargo de secretário de Saúde do Estado confirma as sinalizações dadas pelo governo de que não havia intenção de mudanças de rumos na condução da Pasta. Marcos era secretário-executivo na gestão de Cabeto Martins e chegou ao governo Camilo bem antes do ex-secretário.

O novo titular iniciou a jornada na gestão do Hospital de Messejana no primeiro governo do petista e também chegou ao cargo executivo antes mesmo de Cabeto assumir. Entre 2015 e 2018, o cardiologista foi secretário-adjunto da pasta na gestão do ex-secretário Henrique Javi.

Ao encontrar uma solução “caseira” para o comando, Camilo Santana opta por alguém que já está perfeitamente inteirado de tudo que está em andamento na Secretaria. Isso, evidentemente, facilita o andamento da gestão com as metas e prioridades traçadas anteriormente.

Ao chegar, o novo secretário já falou da prioridade para a vacinação. E ele enfrentará um momento desafiador. Com o avançar da imunização para a população de 18 anos, o maior problema será convencer os que perderam o prazo - ou se negam a tomar a vacina - a ir à rede pública receber a primeira dose e, posteriormente, completar o ciclo.

Este, inclusive, tem sido um desafio em todo o Brasil e em outros países do mundo, como os Estados Unidos.

De olho na variante Delta Não menos importantes serão as ações da Sesa em um momento que a variante Delta tem transmissão comunitária no Estado. Até agora, a situação da pandemia está relativamente sob controle no Ceará, entretanto os números apresentados no Rio de Janeiro, por exemplo, acendem um sinal de alerta.

É fundamental olhar essa nova fase da crise sanitária por dois prismas: o da rede pública de atendimento médico e outro da retomada das atividades econômicas. Será preciso firmeza para equilibrar a cautela com base na ciência e a euforia da liberação de novas fases da reabertura da economia. O desafio é o equilíbrio.