Capitão Wagner chega à terceira disputa majoritária com maior estrutura partidária

Oficializado candidato ao governo do Estado pelo União Brasil, o deputado federal Capitão Wagner chega à terceira disputa majoritária com mais robustez partidária, que deve garantir a ele o maior tempo de propaganda de rádio e TV entre os candidatos ao governo. Wagner ficou em segundo lugar duas vezes para a Prefeitura de Fortaleza, mas teve desempenho considerado bom e chega agora com mais força para uma campanha também mais difícil, em âmbito estadual.

Com atuação ligada às forças de segurança, o candidato do União Brasil é o principal nome da oposição à direita na disputa deste ano ao Governo do Estado e segue com o mesmo desafio das campanhas anteriores: ampliar o leque de aliados, principalmente no interior, e demonstrar que não é um candidato monotemático, de segurança. Ele está se preparando para isso.

A capilaridade da candidatura é, igualmente, um desafio em um cenário em que a grande maioria dos prefeitos é ligada ao governistas que agora se dividem em duas candidaturas: Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT).

Além das experiências em disputas majoritárias anteriores, Wagner chega a 2022 em um partido mais robusto. Após a fusão entre PSL e DEM, nasceu o União Brasil, que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados.

Na fase de definições partidárias, Wagner já havia conseguido impor uma derrota ao grupo governista ao confirmar a presidência do partido em âmbito estadual. Entre o fim do ano passado e início deste ano, ele e Chiquinho Feitosa travaram uma batalha para ficar com a Legenda.