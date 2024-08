Campanha eleitoral começa nesta semana; Justiça está de olho no uso de inteligência artificial

Propaganda em rádio e TV

Embora a campanha já comece no dia 16 deste mês, apenas no próximo dia 30 é que terá início a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e TV.

Nesta semana, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar a lista dos partidos com representatividade no Congresso Nacional, que será usada para fins de divisão do tempo de que cada candidato vai dispor por meio das plataformas com concessão pública.