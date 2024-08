Mesmo escolhidos em convenção, candidatos ainda não podem fazer campanha eleitoral; entenda

O que pode?



O que não pode?

A legislação veta, principalmente, o pedido explícito de voto nos atos de pré-campanha. O uso de expressões como “vote em mim” ou “vote em fulano” é vedado. Mas não é só isso: até mesmo outras expressões que transmitam o mesmo significado são barradas pela lei. Por exemplo: “tecle a urna”, “peço que me escolha”, “conto com seu apoio”, entre outras, podem ser interpretadas como pedido de voto.

Quais as punições?

O Ministério Público, os próprios candidatos ou partidos podem propor ações à Justiça. Nesses casos, o juiz pode determinar a retirada da peça irregular e os responsáveis podem ser condenados ao pagamento de multa.

A Lei das Eleições prevê multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil para o responsável pela divulgação e o pré-candidato beneficiado.



Se for constatado abuso de poder econômico no financiamento de ações de divulgação na pré-campanha capazes de influenciar o equilíbrio da disputa, o MP Eleitoral também pode pedir a cassação do registro ou do mandato, bem como declaração de inelegibilidade do beneficiado.