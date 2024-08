Sem candidaturas na Capital, mulheres são apostas dos partidos no Interior do Ceará

A ausência de candidaturas femininas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, maior cidade do Estado e da região Nordeste, abriu debate sobre a falta de protagonismo dado às mulheres pelos partidos na política cearense. Porém, passado o período de convenções, o cenário eleitoral no interior revela um mapa com fortes candidaturas de mulheres com chances de eleição em diferentes regiões.

Entre as maiores cidades cearenses, destaque para a ex-governadora Izolda Cela escolhida pelo PSB como candidata à prefeita de Sobral, maior município da região Norte do Estado. Ela é aliada do prefeito Ivo Gomes e lidera uma chapa com amplo apoio, inclusive do governo do Estado, na disputa.

Em Caucaia, a aposta do PSDB é no nome da deputada estadual Emília Pessoa. Em uma disputa pulverizada, Emília é a única mulher em um cenário com outros dois fortes pré-candidatos: Waldemir Catanho (PT) e Naumi Amorim (PSD). Legenda: Emília Pessoa (à direita) foi lançada em convenção pelo PSDB em Caucaia Foto: Divulgação

Completando a trinca dos maiores municípios, em Maracanaú, a deputada estadual Dra. Silvana é o nome do PL para o embate nas urnas. Silvana vai liderar uma chapa conservadora, com viés de direita.

Dupla candidatura feminina

Em Aracati, no Litoral Leste do Estado, pela primeira vez na história, há uma chapa composta por duas mulheres. O Podemos, liderado pelo atual prefeito Bismarck Maia, indicou Roberta Cardoso como candidata a prefeita e Ana Mello como candidata a vice. O fato de ter uma chapa composta por duas mulheres tem sido usado como slogan de pré-campanha, inclusive.

Essa realidade de dupla candidatura feminina se repete em outras cidades como Tauá em que a atual prefeita, Patrícia Aguiar (PSD) tem Fátima Veloso como candidata a vice-prefeita.

Outro caso emblemático de liderança feminina ocorre no município de Guaiuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lá, a prefeita Izabella Fernandes (PSB) concorre à reeleição em um cenário com apoio do governador Elmano de Freitas.

Novos nomes na disputa

No Município de Santa Quitéria, região Norte, a aposta do PT e do grupo político que detém o governo do Estado é no nome da atual vice-prefeita Lígia Protásio.

Em meio a decisões judiciais que afastaram o prefeito Braguinha ao longo do mandato, Lígia chegou a comandar a Prefeitura da Cidade. Agora, ela vai para a disputa como cabeça de chapa pelo partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

E as candidaturas femininas se espalham por várias outras cidades cearenses. Em Groaíras, município a 260 quilômetros de Fortaleza, o nome de Virgínia Aguiar é a aposta do PDT para a disputa pela Prefeitura. Legenda: Em Groaíras, na região Norte, Virgínia Aguiar (PDT) é a candidata de oposição Foto: Reprodução/Redes Sociais

O caso dela é peculiar porque revela uma disputa regionalizada pelo controle das prefeituras. Ela é vereadora e presidente da Câmara do vizinho município de Cariré, onde o marido, Antônio Martins é prefeito e buscará a reeleição.

Por fim, em Massapê, um município com tradição na política cearense, a atual prefeita, Aline Albuquerque, filha do ex-presidente da Assembleia e secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, vai em busca da reeleição pelo Republicanos.