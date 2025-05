Camilo diz estimular Chagas e dá um passo a mais no xadrez eleitoral governista de 2026

A entrevista concedida pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), aos repórteres Bruno Leite e Nícolas Paulino, do Diário do Nordeste, nesta segunda-feira (26), não deixa dúvidas sobre sua preferência na montagem da chapa majoritária governista que deve ter o governador Elmano como candidato à reeleição em 2026.

Ao comentar o cenário com a habitual cautela diante de forte disputa pelas vagas no Senado, Camilo deu um passo a mais: fez a defesa do nome de Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do governo Elmano. A declaração, ainda que embrulhada no discurso de diálogo com os partidos, embute uma mensagem política.

A sinalização pública do ministro revela a intenção de preparar Chagas para assumir um protagonismo eleitoral que ele próprio, segundo Camilo, reluta em aceitar.

Em política, quando um nome é “estimulado” em público por quem tem liderança e capital político, a pré-campanha já está no horizonte.

Em março deste ano, em análise, esta coluna antecipou esse movimento. À época, destacamos o papel de Chagas no governo Elmano, a nova postura dele no exercício da Casa Civil, com mais visibilidade, e sua condição de elo direto com o ministro Camilo. A entrevista recente cristaliza esse processo.