Benigno Júnior deverá presidir comissão do Plano Diretor de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza está avançando, ainda nos bastidores, sobre os trabalhos da Comissão Especial responsável por analisar a atualização do Plano Diretor da cidade. Esta coluna apurou que o vereador Benigno Júnior (Republicanos) deverá ser o presidente da comissão responsável pelo debate do principal projeto em discussão na Casa neste ano.

A escolha do presidente e do vice-presidente é feita durante a primeira reunião da comissão entre os membros que já foram indicados pela Presidência da Casa. O primeiro encontro vai ocorrer na semana que vem. A composição da comissão é a seguinte: Benigno Júnior (Republicanos)

Luciano Girão (PDT)

Emanuel Acrízio (Avante)

Irmão Leo (PP)

Adriana Gerônimo (Psol)

Bruno Mesquita (PSD)

Soldado Noélio (União)

Mari Lacerda (PT)

Paulo martins (PDT) Atualizar o plano é urgente A atualização do Plano Diretor é uma demanda urgente para Fortaleza. A legislação vigente, de 2009, já não responde aos desafios atuais do crescimento urbano. Sem um planejamento estruturado, a cidade enfrenta problemas como a ocupação desordenada do território e sucessivos “remendos” na legislação para atender a interesses pontuais.

Esse cenário impacta negativamente a mobilidade, o meio ambiente e a organização do espaço urbano, além de dificultar a previsibilidade para investidores e para a população em geral.

Papel da Comissão e desafios do debate

O papel da Comissão Especial será central na construção do novo Plano Diretor. Os vereadores irão analisar e sugerir mudanças no texto iniciado na gestão passada e terão a missão de conduzir um debate de acordo com as diretrizes da nova gestão da Prefeitura e da própria composição da Casa.

Como presidente, Benigno Júnior terá a responsabilidade de conduzir as reuniões e definir a pauta dos trabalhos. A relatoria das matérias, segundo ele, é dividida entre os parlamentares que compõem a Comissão.

Participação do Executivo

A participação do Executivo, principalmente por meio do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), também será fundamental. Nesta quinta-feira (20), o prefeito Evandro Leitão nomeou o presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, para um cargo de coordenação de projetos estratégicos e ele deve atuar inclusive no Plano Diretor.