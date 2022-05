Assembleia e MP farão audiências públicas para tratar dos problemas no fornecimento de energia

Assembleia Legislativa e Ministério Público sobem o tom contra a Enel e vão realizar uma série de audiências públicas na Capital e no Interior para ouvir a população, as entidades representativas, órgãos públicos e também o setor produtivo sobre problemas no fornecimento de energia elétrica. As prefeituras, por sinal, serão mobilizadas pela Aprece.

Duas comissões, uma no MP e outra no Legislativo Estadual, funcionarão ao mesmo tempo e se unirão nas audiências para debater o tema com a sociedade. O objetivo de ambas é analisar o possível descumprimento de cláusulas do contrato de concessão pela companhia.

O presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, vai reunir o colégio de líderes da Casa, nesta terça-feira (3), às 14h30, para propor a criação da comissão com nove parlamentares para elaborar um relatório sobre os problemas.

Prefeitos entram na lista