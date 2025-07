Ao cassar prefeito de Santa Quitéria, TRE-CE dá dura resposta à interferência de facções no pleito

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) confirmou, nesta terça-feira (2), por unanimidade, a cassação dos mandatos do prefeito afastado de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), e do vice-prefeito, o Gardel Padeiro (PP). A decisão confirma a sentença da 54ª Zona Eleitoral, que apontou abuso de poder político e econômico com envolvimento direto da facção criminosa Comando Vermelho nas eleições de 2024. Com isso, o município terá eleição suplementar, a ser marcada pelo próprio TRE-CE.

A confirmação da condenação representa uma resposta institucional dura e necessária diante do caso mais alarmante de interferência do crime organizado no processo eleitoral cearense no ano passado.

As investigações revelaram práticas como compra de votos com entorpecentes, ameaças a eleitores, pichações intimidatórias contra adversários e entrega de veículo de luxo a um traficante. O desembargador relator, Luciano Nunes Maia Freire, declarou que as provas apresentadas pelo Ministério Público são fartas e contundentes. "O caso de Santa Quitéria é o caso mais grave e ultrajante que a Justiça Eleitoral já se deparou. De maneira a afrontar a legitimidade e a lisura do pleito, inclusive interferindo na liberdade do voto, de forma jamais vista nesta Justiça". Luciano Nunes Maia Freire Desembargador eleitoral, relator da Ação

Interferências indevida do crime

O caso ganhou repercussão nacional por ilustrar, com provas robustas e testemunhos detalhados, como facções vêm se infiltrando nas disputas municipais.

Ao manter a cassação e confirmar a inelegibilidade dos envolvidos, o TRE-CE sinaliza para uma rigidez na análise de casos do tipo. A expectativa agora é para a convocação da eleição suplementar, que será uma oportunidade para que os eleitores de Santa Quitéria escolham seus representantes de forma livre e segura.

Defesa dos réus