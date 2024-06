Além de mudanças no secretariado, Elmano assumiu nova postura no exercício do governo

Em dois outros episódios específicos, de impasse institucional, o petista chamou para si a definição. O primeiro caso foi a polêmica sobre a transferência do Fortal para um terreno ao lado do Aeroporto de Fortaleza. O chefe do Executivo intermediou uma negociação entre o grupo empresarial proprietário do terreno que recebia a festa e os organizadores da micareta, evitando a mudança.

Mais recentemente, ele tomou decisão em um impasse sobre o local de instalação da Usina de Dessalinização na Praia do Futuro. Após polêmica com as empresas de tecnologia sobre a instalação do equipamento na Praia do Futuro, mesmo local da chegada de cabos submarinos no continente, Elmano arbitrou pela transferência do local da Usina.