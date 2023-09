Alckmin elogia Eudoro no comando do PSB, mas evita opinar sobre filiação de Evandro Leitão

Figura histórica do PSDB, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deixou o tucano para se filiar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) em março de 2022. A estratégia era ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Deu certo. Agora, no novo partido, Alckmin faz elogios à legenda, mas evita dar opiniões sobre as costuras locais.

Em visita ao Sistema Verdes Mares nesta sexta-feira (29), o ex-governador de São Paulo disse ter ficado feliz com a posse de Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana no comando estadual da Legenda, mas evitou dar opiniões sobre o cenário local.

“Eu costumo até brincar que não é o Eudoro que é pai do Camilo (Santana, ministro da Educação). É o Camilo que é filho do Eudoro”, brincou o vice-presidente, sobre a relevância do novo presidente estadual para o partido.

Ele, entretanto, evitou comentar as especulações de que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, pode deixar o PDT para se filiar ao PSB.

“Claro que todo partido quer atrair novas lideranças, quer se preparar para ir bem nas eleições, mas esse é um tema para a direção local”, reforçou.