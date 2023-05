Acusado de desvios, prefeito de Itaiçaba volta ao cargo após fim de afastamento temporário

O prefeito de Itaiçaba, Frank Gomes (PDT), retornou ao cargo nesta segunda-feira (28), após vencimento do afastamento temporário de 180 dias determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado em novembro passado. Frank é acusado pelo Ministério Público de crimes como desvio de recursos públicos no Município.

A investigação é conduzida pela Procuradoria dos Crimes contra o Patrimônio Público (Procap) e investiga possíveis desvios de verbas públicas em contratos com empresas.

O gestor é acusado de crime de reponsabilidade, falsidade ideológica, associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, supostamente por meio de desvios de recursos e pagamentos indevidos. Nas redes sociais, o prefeito - que ainda responde por corrupção - se apressou em postar o retorno e ainda transformou o caso em festa política, com convocação de carreata. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Frank Gomes (@frankgfreitas)

Em 30 de novembro do ano passado, além do afastamento do gestor, o Tribunal de Justiça determinou busca e apreensão em vários endereços, inclusive na própria prefeitura. A Justiça determinou também quebra de sigilo dos investigados.

Antes do fim do afastamento, o Ministério Público apresentou à desembargadora Vanja Fontenele, relatora do caso, um pedido para manutenção da prisão do prefeito. O pedido, entretanto, ainda não foi julgado. Ele será apreciado nos próximos dias, confirma a Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça;

A defesa do prefeito, tocada pelo advogado Leandro Vasques, confirma que o prefeito já está de volta ao exercício do mandato e que apresentou petição aos autos do processo refutando o pedido do MP de manutenção da prisão.