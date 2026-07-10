Fortaleza deve registrar aumento de voos em 2027; veja as projeções da malha

As companhias aéreas que operam no aeroporto de Fortaleza têm previsões distintas de crescimento para 2027, segundo levantamento próprio desta coluna do Diário do Nordeste, a partir de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizados no último dia 7 de julho.

A Latam pode ter alta de até 21% nos voos e assentos ofertados, e a Azul de cerca de 5%, nos quatro primeiros meses do ano em comparação com 2026, enquanto a Gol pode registrar queda de cerca de 5% no mesmo período.

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As projeções de Gol e Azul, no entanto, podem ainda ser ajustadas mais perto da data dos voos.

O crescimento relevante da Latam está ligado ao programa Fraport de Incentivos, criado em abril de 2026 para estimular o crescimento consistente e sustentável do volume de passageiros domésticos no aeroporto, mediante reconhecimento do desempenho de cada companhia.

O incentivo reduzirá as tarifas de pouso cobradas de companhias que atingirem metas de crescimento, e essas metas variam conforme o porte da operação e o ano de referência.

Para companhias com mais de 25 partidas diárias, que é o caso da Latam, o crescimento mínimo exigido para obter o benefício era de 2% em 2026 e subirá para 5% em 2027.

Para companhias com menos de 25 partidas diárias, situação da Gol e da Azul, a meta se manterá em 10% tanto em 2026 quanto em 2027.

O movimento deve aproximar o Aeroporto de Fortaleza do patamar de 2019, quando o terminal registrou mais de 7 milhões de passageiros.

Em nota, a Fraport informou que "o incentivo tem caráter isonômico e foca em desenvolver a aviação cearense como um todo", mas ponderou que "os crescimentos, de fato, dependem das empresas aéreas".

Legenda: Critérios para concessão de incentivo tarifário a companhias aéreas. Foto: Elaboração própria.

A Latam lidera o crescimento

Entre janeiro e abril, na comparação entre 2026 e a previsão para 2027, a companhia teve alta média de aproximadamente 17,7% em partidas e 21% em assentos ofertados.

O maior crescimento foi em fevereiro (20% em partidas e 24,05% em assentos) e março (28,25% em partidas e 32,10% em assentos), seguido por abril (21,16% em partidas e 22,23% em assentos), enquanto em janeiro o crescimento foi de 1,24% em partidas e 5,74% em assentos.

A Latam já ampliou a operação de aproximadamente 25 para 30 decolagens diárias e passará a estruturar novos bancos de conexão pela manhã e à noite, complementando o banco já existente no período da tarde.

Legenda: Comparação das operações da Latam entre 2026 e a previsão da Anac para 2027. Foto: Elaboração própria.

Azul e Gol

A previsão para a Azul é de crescimento médio de 5%, tanto no número de voos quanto no de assentos ofertados, reflexo de uma programação que pode ainda não estar atualizada.

Apesar disso, a companhia informa que acompanha permanentemente os movimentos do mercado e mantém diálogo com entidades e órgãos para eventuais oportunidades de expansão e ajustes em sua malha aérea. No momento, não há previsão de aumento na frequência de voos em Fortaleza.

"A companhia atua atualmente em seis destinos a partir de Fortaleza: Viracopos (SP), Guarulhos (SP), Confins (MG), Recife (PE), Manaus (AM) e Belém (PA). Ao todo, são 352 decolagens e 56.692 assentos ofertados mensalmente", informou a Azul.

Com a Gol, ainda menos promissor: previsão de aproximadamente 5% menos assentos e voos nos 4 primeiros meses de 2027.

Entretanto, pode-se também tratar apenas de previsão que pode ser ajustada para o 4º trimestre de 2026 e o 1º trimestre do próximo ano.

A Gol não nos atualizou até a publicação da coluna.

Histórico do incentivo

Não é a primeira vez que a Fraport cria um programa de incentivos para atrair mais operações ao Aeroporto.

Em dezembro de 2023, um incentivo semelhante já previa o incremento de até 1.000.000 de passageiros por ano, com previsão de até 30 decolagens diárias para algumas companhias aéreas, número que a Latam vem perseguindo com mais frequência nos últimos 12 meses.

Não ficou claro, porém, que houve atração efetiva de mais voos com aquele incentivo.

Em 2027, é importante que novos níveis de operação sejam testados, como 35 partidas por dia.

O incentivo da Fraport se soma a outros benefícios e subvenções criados pelo Estado para atrair mais operações e visitantes ao aeroporto.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.