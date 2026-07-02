Latam vai ampliar oferta de voos e criar novos bancos de conexão no Aeroporto de Fortaleza

A Latam vai aumentar de 25 para 30 decolagens diárias — cerca de 60 voos por dia — no Aeroporto Internacional de Fortaleza entre outubro deste ano e março de 2027. O incremento representa crescimento consistente da companhia na Capital e é relevante no que condiz à oferta de assentos e melhor distribuição das operações ao longo do dia.

Segundo a companhia, a ampliação de voos fortalece as operações da empresa em Fortaleza, considerada um dos principais centros de conectividade da companhia no Nordeste.

“A Latam segue ampliando sua presença no Ceará na próxima temporada. A estratégia contempla a expansão da operação com aeronaves da família Airbus A320 e o aumento gradual da oferta, passando de uma média atual de 25 para cerca de 30 voos diários em Fortaleza a partir do segundo semestre de 2026”, informou a empresa à coluna.

Bancos de conexão mais estruturados

A Latam já sinalizava em 2025 um movimento importante ao introduzir, pela primeira vez em mais de 10 anos, mini bancos de conexão em Fortaleza, distribuindo melhor os voos ao longo do dia e começando a romper com a forte concentração de operações próximas ao meio-dia.

Assim, a companhia começava a criar opções pela manhã e à noite e abandonava gradualmente horários pouco atrativos, como voos na madrugada.

Seis meses depois, a Latam carrega novos bancos de conexões pouco mais robustos durante o início da manhã e no fim da noite. Há concentração real de chegadas no Aeroporto Pinto Martins e alimentação adicional nas partidas.

Novo banco da manhã (partidas de Fortaleza)

Confins – Belo Horizonte: 8h50

Rio de Janeiro - Galeão: 9h

Recife: 9h

Salvador: 9h05

Congonhas - São Paulo: 10h10

Novo banco da noite (partidas de Fortaleza)

Guarulhos - São Paulo: 21h05

Rio de Janeiro - Galeão: 21h05

Juazeiro do Norte: 21h10

Belém: 21h35

São Luís: 23h55

“Como parte desse movimento, a Latam está desenvolvendo novos bancos de voos nos períodos da manhã e da noite, complementando a operação concentrada no meio do dia que vem sendo consolidada nos últimos anos. A iniciativa amplia as possibilidades de conexão para passageiros de lazer e, especialmente, para o público corporativo, que passa a contar com opções mais adequadas para viagens de ida e volta no mesmo dia”, informou a companhia.

Bancos de conexão adicionais com 05 aeronaves era exatamente o que tentou a Gol em Fortaleza entre 2018 e 2019 durante o dia e noite. O hub Gol naquela fase trouxe entre 2018 e 2019, 30% de crescimento em passageiros adicionais ao aeroporto de Fortaleza.

“Fortaleza segue como uma das principais portas de entrada da Latam no Nordeste, conectando o Ceará a importantes centros econômicos e turísticos do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Manaus, Natal e Vitória”, disse a empresa ao citar a capital do Espírito Santo, mas sem confirmar se a cidade estará conectada com Fortaleza.

A Latam também destacou em nota que Juazeiro do Norte e Jericoacoara são estratégicos para a malha da companhia e contribuem para a integração do interior do Estado e para o desenvolvimento dos destinos.

Fortalecimento do hub

Chegadas vindas de São Luís, Recife, Belém, Juazeiro do Norte e Rio de Janeiro se concentram nas primeiras horas do dia, formando nova onda de alimentação. Em seguida, a malha se redistribui com partidas para Confins (Belo Horizonte), Galeão, Recife, Salvador e Congonhas.

Esse desenho permite conexões rápidas, ainda que não haja, por enquanto, muitos destinos.

O banco da noite reforça essa lógica ao fechar o ciclo: passageiros vindos do Sudeste chegam a Fortaleza e conseguem seguir viagem para o Norte e para o interior do Nordeste sem necessidade de pernoite.

Lembrando que o banco de conexões da Latam entre 13h e 15h permanece ativo e com um número de partidas diárias entre 9 e 10. Os destinos lá alocados incluem: Rio de Janeiro, Belém, Brasília, São Luís, Manaus, Natal, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina.

Essa ampliação revela uma mudança ainda mais importante. A Latam deixa de crescer apenas em volume e passa a crescer em qualidade de receita.

“A iniciativa amplia as possibilidades de conexão para passageiros de lazer e, especialmente, para o público corporativo, que passa a contar com opções mais adequadas para viagens de ida e volta no mesmo dia”, disse a Latam em nota.

Esses horários são preferidos do passageiro corporativo — que tem menor flexibilidade e maior disposição a pagar.

Novos bancos estão desalinhados com Lisboa

A nova conectividade construída em Fortaleza ainda não se traduz plenamente na alimentação dos voos internacionais da própria Latam — em especial, a rota expandida para Lisboa.

Os horários atuais dessa operação criam um desalinhamento evidente:

partidas muito cedo de Fortaleza

chegadas muito tardias

Isso reduz significativamente o potencial de conexão com os bancos da manhã e da noite.

Na prática, parte da conectividade recém-criada não é plenamente aproveitada.

E isso é relevante porque hubs maduros não apenas organizam fluxos domésticos, eles os canalizam para voos de longo curso, onde está uma parcela importante da receita.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.