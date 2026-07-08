Ceará formaliza pedido de internacionalização do Aeroporto de Jeri ao Governo Federal

O Governo do Ceará formalizou nesta quarta-feira (8) no Ministério de Portos e Aeroporto (MPor) o pedido de internacionalização do Aeroporto de Jericoacoara, em Cruz, no litoral norte do Ceará.

Segundo o secretário de Turismo do Estado (Setur), Gustavo Montenegro, o pedido já está alinhado com a futura concessionária do aeroporto, a Fraport Brasil. “Será um salto grande para o turismo da região”, disse o secretário.

A empresa vai assumir o terminal no mês de setembro deste ano. A Fraport Brasil arrematou o Aeroporto de Jeri em novembro do ano passado.

A coluna procurou o MPor e a Fraport. Este texto será atualizado quando ambos responderem as demandas.

Com um segundo aeroporto internacional no Ceará, será possível a chegada de voos internacionais privados (aviação geral) diretamente em Jeri, sem alfandegamento prévio em outro aeroporto, e eventualmente voos comerciais com empresas aéreas.

A coluna já havia destacado algumas negociações do Estado com empresas aéreas para a atração de voos internacionais, após um futuro processo de internacionalização.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.