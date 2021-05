Série A 2021: a realidade começa agora para Ceará e Fortaleza; veja tabela e projeções

Que me perdoem os outros campeonatos: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana. Mas o momento da verdade para Ceará e Fortaleza começa neste domingo (30), quando a bola rola para o início da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro encara o Grêmio, às 16h, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Rádio Verdes Mares. O Diário do Nordeste acompanha tudo ao vivo, trazendo bastidores do jogão. Mais cedo, às 11h, o Fortaleza encara o Atlético/MG, fora de casa.

É óbvio que este colunista brinca. Não desdenharei jamais outras competições, mas se inicia a principal. É a primeira divisão que sustenta o atual status do Alvinegro e do Tricolor. É pela permanência nela que os clubes alçam maiores voos, projetam crescimento.

Série A é sobrevivência dos projetos

Não há viabilidade de crescimento de qualquer clube brasileiro, seja com a torcida que tiver, sem a permanência na primeira divisão. E todos que fazem o futebol sabem disso. As demais competições trazem troféus, movimentam a história, mas a Série A é sobrevivência, subsistência, é ganha-pão. Ficar na Série A é garantir orçamentos de patamares elevados nos anos seguintes.

Não ficar é cair no precipício para uma realidade que os clubes não querem voltar a enfrentar. Ainda há forte dependência de Ceará e Fortaleza dos ganhos oriundos dos direitos de TV da Série A do Brasileiro. A Copa do Brasil também é outra competição importante.

Bem ou mal, Alvinegros e Tricolores iniciam o Brasileiro desprendidos de outras "distrações". Ano passado, ainda tinham o estadual a disputar. Já não é hora de comemorar ou lamentar demais o que aconteceu na primeira parte da temporada.

O que interessa de verdade começa agora!

Veja e acompanhe a competição através das projeções da coluna