Se repetirem resultados do 1º turno nos 11 jogos finais, Ceará e Fortaleza devem ir juntos à Sula

A classificação para a Copa Sul-Americana 2021, uma das metas definidas pelas diretorias de Ceará e Fortaleza, está cada vez mais palpável aos clubes cearenses, tendo em vista a atual pontuação das duas equipes na Série A do Brasileiro e o desempenho dos times na competição no 1º turno.

Faltando 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, a pontuação que precisa ser concretizada para a conquista da vaga no certame internacional, que em 2021 será realizado pela primeira com fase de grupos (pelo menos 6 jogos para cada time), é próxima da executada pelos clubes contra os mesmos 11 times no 1º turno.

O Ceará somou 14 pontos contra os 11 adversários finais na primeira volta da tabela. Se repetir o feito, finalizará a competição com 50 pontos, o que representaria classificação tranquila para a Sul-Americana e, de quebra, a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos. Se conseguir melhor a campanha, poderá até sonhar com vaga na pré-Libertadores (veja mais).

Veja como foram os 11 jogos finais do Ceará no 1º turno

Internacional 2 X 0 Ceará

Ceará 2 X 0 Flamengo

Bragantino 4 X 2 Ceará

Ceará 2 X 2 Goiás

Palmeiras 2 X 1 Ceará

Athletico/PR 0 X 0 Ceará

Ceará 2 X 1 Corinthians

Ceará 1 X 1 São Paulo

Fluminense 2 X 2 Ceará

Ceará 2 X 1 Coritiba

Botafogo 2 X 2 Ceará

Total: 14 pontos

Já o Fortaleza somou 17 pontos nos últimos 11 jogos durante o 1º turno. Com isso, chegaria aos 48 pontos, assegurando permanência na Série A com relativa tranquilidade e também classificação para competição continental, tendo em vista a média de pontuação histórica para classificação, que é de 46 pontos.

Veja como foram os 11 jogos finais do Fortaleza no 1º turno

Fortaleza 1 X 0 Sport

Grêmio 1 X 1 Fortaleza

Fortaleza 1 X 0 Internacional

Santos 1 X 1 Fortaleza

Fortaleza 0 X 0 Atlético/GO

Fortaleza 2 X 1 Atlético/MG

Coritiba 0 X 0 Fortaleza

Vasco 0 X 0 Fortaleza

Fortaleza 2 X 0 Palmeiras

Bahia 2 X 1 Fortaleza

Fortaleza 0 X 1 Fluminense

Total: 17 pontos

