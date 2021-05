Quem merece substituir Mendoza no Ceará? Veja as opções de Guto

A suspensão preventiva do atacante do Ceará, Stiven Mendoza, anunciada ontem pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai movimentar o elenco Alvinegro para que uma nova alternativa se estabeleça no setor ofensivo.

E não será por um curto período. Mendoza foi acusado em vários artigos e deve pegar um ganho pesado. Com isso, Guto Ferreira precisará pensar em uma solução a longo prazo para a equipe titular.

As opções alvinegras

Vários atletas podem atuar como extremos. Destacamos: Yony González, Saulo Mineiro, Rick, David, João Victor. Também os polivalentes Fernando Sobral e Marlon podem ser citados.

Saulo Mineiro

Legenda: Saulo Mineiro mostra efetividade em campo e entrega tática Foto: Thiago Gadelha

Favorito para a vaga pela direita, com Lima atuando mais pela esquerda, Saulo Mineiro tem os números mais interessantes até o momento:

18 jogos

6 gols marcados

Yoni González

Legenda: Yony González é um dos que precisa mostrar que pode brigar por titularidade Foto: Fausto Filho/Cearasc.com

Atacante seria o substituto natural de Mendoza, mas não tem realizado boas exibições até o momento com a camisa do Ceará

11 jogos

0 gols marcados

Rick

Legenda: O atacante Rick é uma das opções do técnico Guto Ferreira Foto: FELIPE SANTOS/CEARASC.COM

Promessa da base, atacante tem tido oportunidades, mas também não tem conseguido ser efetivo

11 jogos

1 gol marcado

David

Legenda: Jogador se destacou nas categorias de base do Vovô Foto: Pedro Vale/Ceará SC

Outra promessa da base, David (17 anos) teve chance na equipe profissional no Campeonato Cearense e demonstro bom desempenho

4 jogos

1 gol marcado

João Victor

Legenda: João Victor recebeu oportunidade no profissional no 2º tempo da partida do Ceará contra o Salgueiro pela Copa do Nordeste Foto: Stephan Eilert / Ceará

Um dos talentos promissores do Ceará, atleta de apenas 17 anos já encantou por dribles e jogadas de personalidade

3 jogos

0 gol marcado

Fernando Sobral

Legenda: Fernando Sobral é um dos principais volantes do elenco do Ceará Foto: Fausto Filho / Ceará

Transitando em todas as competições do Ceará, Fernando Sobral tem retomado a boa fase de 2020, mas jogando como volante

11 jogos

2 gols marcados

Marlon

Legenda: Marlon tem atuado em diversas funções com a camisa do Ceará Foto: divulgação / Ceará

Polivalente, Marlon tem mostrado valor em todas as posições e também pode ser uma opção para garantir solidez defensiva na ponta

14 jogos

0 gol marcado

Vote na melhor opção