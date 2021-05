Os jogadores que estão pedindo passagem no Ceará

Com um elenco vasto de opções e com muitos jogos e campeonatos à disposição, o técnico Guto Ferreira tem tido oportunidade de testar muitos atletas.

Alguns dos que não fazem parte do grupo dos 11 atletas que mais têm atuado (Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Oliveira, Vina, Lima, Mendoza e Vizeu) têm se destacado positivamente e podem ensejar mudanças na equipe 'titular' nos próximos jogos.

Desempenho promissor

O primeiro da lista desta coluna é Saulo Mineiro. Jogador tem demonstrado vitalidade no setor ofensivo e boa entrega tática, algo que não tem sido visto com a mesma eficiência em algumas peças que atualmente estão atuando no Alvinegro.

Legenda: Jorginho, do Ceará, marcou dois gols no primeiro tempo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Outro atleta que tem demonstrado grande potencial é o goleiro João Ricardo. Não que Richard tenha falhado, mas as boas atuações do arqueiro ex-Chapecoense já o faz pleitear, pelo menos, um início de revezamento.

Jorginho, no jogo contra o Atlético/CE, pelo Campeonato Cearense, também mostrou a que veio. Criativo e com potencial de dribles, ele também pode cavar uma chance entre titulares nas próximas partidas.