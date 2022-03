Incerteza toma conta do Campeonato Cearense com atrito entre Federação e Tribunal do futebol

Já não é novidade que o Campeonato Cearense de 2022 está envolto em controvérsias desde o seu início com as suspeitas de manipulação de resultados por parte da equipe do Crato.

O que já era um problema grave foi pouco a pouco se tornando ainda pior com a judicialização do campeonato.

Com reconhecido atraso, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF) resolveu impedir o transcorrer da competição, colocando a Federação e os clubes em dificuldades, tendo em vista o calendário curto.

Por sua vez, a FCF resolveu executar jogos em face uma decisão judicial que a impedia, em atitude nunca antes observada e até juridicamente controversa.

Com a partida entre Ferroviário e Fortaleza confirmada, sob 'pau e pedra', existe uma insegurança elevada, caso o desenrolar dos processos na Justiça impeçam a homologação do resultado.

Como ficarão os torcedores que compraram ingressos e compareceram à partida? Um mar de insegurança se cria para o torcedor e todos que acompanham o certame.