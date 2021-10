Fortaleza pode superar pontuação de 2020 e encaminhar Libertadores se vencer Flamengo; veja projeção

O Fortaleza tem marcas importantes a superar pela 25ª rodada da Série A. Contra o Flamengo, neste sábado (9), às 19h (veja tudo sobre o jogo), pode ultrapassar toda a pontuação das 38 rodadas de 2020, com 13 jogos de antecedência.

Mas a missão, de fato, não é nada fácil. O Flamengo é o atual campeão brasileiro e um dos melhores elencos do Brasil.

No entanto, o Leão do Pici não chegou onde chegou, até o momento, com uma campanha tão espetacular, à toa e pode surpreender.

Ceará

Legenda: Tiago Nunes obteve a primeira vitória no comando do Ceará contra a Chapecoense Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Vovô tem desafio também difícil contra o Atlético-MG, fora de casa, mais cedo, às 16h. O Galo é o líder da competição com folga e é favorito para o jogo (veja tudo sobre o jogo).

Mas o Ceará também gosta de surpreender quando menos esperamos. Tirar pontos de Minas Gerais será positivo para o Alvinegro. Uma vitória, então, seria capaz de levar o Vozão para briga na parte de cima da tabela.

