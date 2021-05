Ceará fez mais com menos em 2020 e virou case de sucesso em estudo sobre a Série A

O Ceará foi um dos grandes destaques de um estudo da Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo, que foi divulgado nos últimos dias. O trabalho compara dados dos balanços financeiros dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e interpreta com outras evidências relativas a desempenho no campo.

Dentre vários destaques, o Ceará se mostrou um 'case' para o estudo em virtude da conquista do 11º lugar na competição, mesmo com uma das menores receitas disponíveis, apenas a 17º com R$ 103 milhões.

Para se ter uma ideia, o Corinthians, um dos gigantes do futebol brasileiro, ficou abaixo do Vovô na classificação de 2020 (em 12º), mas com um orçamento quase 5 vezes maior.

Legenda: Um trecho do estudo da Sports Value que coloca no gráfico a relação entre receitas e desempenho na Série A Foto: Sports Value/ Reprodução

Resultados acima do esperado

Eficiência foi a palavra que definiu o alvinegro no estudo, tendo em vista que o time investiu R$ 76,9 milhões com o futebol e obteve resultados acima do esperado. Unem-se ao Vozão, clubes como Atlético-GO, Bragantino e Athletico/PR.

Segundo o estudo, cada vitória do Ceará custou cerca de R$ 5 milhões de investimentos. Nesse quesito, o Alvinegro fica atrás apenas do Atlético/GO, que precisou de R$ 4 milhões por jogo para obter resultados positivos. O Fortaleza também apareceu bem nesse aspecto, perfazendo R$ 6 milhões por triunfo.

A título de comparação, cada vitória corintiana custou cerca de R$ 36 milhões, o que representa o número elevado de recursos despendidos para poucos resultados.

Dívida mais baixa

Em ano de pandemia, em que a maioria dos clubes se afundou em dívidas, o time cearense ostenta posição de destaque e é o time com menor dívida entre os clubes que disputaram a Série A em 2020: 26,5 milhões.

O estudo, na íntegra, pode ser conferido aqui.