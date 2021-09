Caso Brasil X Argentina: os fatos e as dúvidas que pairam sobre o 'papelão' de domingo (5)

Logo que surgiram as primeiras imagens de agentes da Anvisa e da Polícia Federal no gramado da Neo Química Arena, no jogo Brasil X Argentina, um festival de informações desencontradas e muitas opiniões apressadas começaram a se formar.

De cara, é preciso reconhecer que todo o emaranhado de acontecimentos que culminaram nas cenas de ontem denotam um cenário complexo que exige uma montagem bem feita de fatos e personagens para que seja possível que um desfecho se forme, e as devidas pessoas ou instituições culpadas sejam identificadas.

Para começar nosso raciocínio, vou reunir os fatos comprovados até o momento:

Argentina levou ao Brasil 4 jogadores (goleiro Emiliano Martinez, os meias Emiliano Buendia e Giovani Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero) com origem do Reino Unido e que teriam de realizar quarentena no País

Os relatórios de entrada no Brasil dos referidos jogadores tiveram informações omitidas

Os jogadores não fizeram quarentena e foram escalados como titulares e entraram em campo

Agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram no gramado aos 6 minutos e interromperam a partida

Informações adicionais elencadas pela Anvisa

Houve reunião no dia seguinte à chegada dos argentinos ou dia anterior ao jogo, onde foi informada a exigência de quarentena para os 4 atletas citados

A Anvisa alega ter tentado realizar as diligências durante a manhã da partida, no hotel argentino, mas foi impedida de efetuar as deportações de atletas

Informações adicionais elencadas pela AFA (Federação Argentina de futebol)

Não houve notificação por parte da Anvisa antes da partida iniciar

AFA alega ter tido acordo para que os atletas pudessem atuar na partida

Perguntas sem resposta

Agora, vamos às principais dúvidas para que se identifiquem os principais "culpados" das cenas ocorridas neste domingo (5)

Quem autorizou os jogadores argentinos a atuarem, de forma que a AFA teve total tranquilidade para escalá-los e colocá-los em campo?

Com apoio da Polícia Federal, como a Anvisa não conseguiu realizar as diligências antes da partida? Não se tratavam de bandidos armados, mas de um time de futebol

Que tipo de acordo foi realizado para que a Argentina realizasse todo seu trabalho de forma normal até o início da partida?