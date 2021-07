Apesar da prata de Rayssa, Brasil fecha 3º dia abaixo das previsões de medalhas

Ainda é muito cedo para falar de desempenho brasileiro nos Jogos de Tóquio. Mas fechados os 3 primeiros dias de competição, o Brasil 'queimou alguns cartuchos' de medalhas previstas para conquistar na capital japonesa.

O ouro no skate street era uma das medalhas mais 'cantadas' antes da competição acontecer, principalmente com Pâmela Rosa. No entanto, a 'decepção' da desclassificação da brasileira foi compensada pela prata da pequena Rayssa Leal, de apenas 13 anos.

No geral, o Brasil acumulou algumas decepções, mas teve também algumas surpresas. Somente no final dos Jogos poderemos saber para onde pesará a balança.

Surpresas negativas

Legenda: Arthur Nory teve atuação decepcionante nos Jogos Foto: Reprodução/Instagram

Pâmela Rosa (skate) - eliminação prematura

Nathalie Moellhausen (esgrima) - eliminação prematura

Milena Titoneli (taekwondo) - eliminação prematura

Letícia Bufoni (skate street) - eliminação prematura

Arthur Nory (ginástica) - eliminação prematura

Tatiana Weston-Webb (surfe) - eliminação prematura

Ícaro Miguel (taekwondo) - eliminação prematura

Surpresas positivas

Legenda: Judoca brasileiro Daniel Cargnin conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Daniel Cargnin (judô) - bronze

Kelvin Hoefler (skate street) - prata

Silvana Lima (surfe) - avanço de fase

Fernando Scheffer (natação) - finalista

Ana Sátila (canoagem slalom) - semifinal

O jogo pode virar

Apesar dos três dias razoáveis, muito ainda pode ocorrer, e outras apostas ainda podem se transformar em medalhas.

Veja alguns palpites:

Ouro

Beatriz Ferreira (boxe)

Vôlei masculino

Isaquias Queiroz

Surfe masculino (Ítalo ou Medina)

Martine Grael/Kahena Kunze (vela)

Futebol masculino (contém polêmica)

Prata

Legenda: Rebeca Andrade se apresentou no solo ao som do funk "Baile de Favela" Foto: Agência Brasil

Ana Marcela Cunha (maratona aquática)

Ágatha e Duda (vôlei de praia)

Bruno Fratus (natação)

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Alison/Álvaro (vôlei de praia)

Alison dos Santos (400m com barreiras)

Bronze

Legenda: Thiago Braz, atleta do salto com vara, conquistou o ouro olímpico no Rio de Janeiro, em 2016 Foto: Wagner Carmo/CBAt

Arthur Zanetti (argolas)

Isaquias Queiroz e Jacki Godmann (canoagem)

Pedro Barros (Skate park)

Ana Patrícia e Rebeca (vôlei de praia)

Vôlei feminino

Thiago Braz (salto com vara)

Pedro Barros (Skate park)

Bruno/Evandro (vôlei de praia)

Mayra Aguiar (judô)

Surfe masculino (Ítalo ou Medina)

Futebol feminino