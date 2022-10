Saiba quem pode ser preso no dia da eleição e quais as infrações que levam à detenção no perído

Desde a última terça-feira (25), nenhum eleitor pode ser preso ou detido no País até 48 após o segundo turno das eleições, marcadas para este domingo (30). Ou seja, somente depois das 17h da terça-feira (1º) alguém poderá ser detido. A medida está prevista no Código Eleitoral .

Exceções que permitem a prisão nas eleições

2. A segunda exceção ocorre no caso de sentença criminal condenatória por crime inafiançável: racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, terrorismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Nesses casos, o autor pode ser preso, mesmo no período eleitoral.

Primeiro turno teve 352 prisões

Segundo o Ministério da Justiça, no primeiro turno das eleições foram registrados 1.378 crimes eleitorais e 352 prisões, além da apreensão de R$ 137 mil. Os dados são da Operação Eleições 2022, feita em parceria com órgãos como Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Polícia Federal, Corpos de Bombeiros Militares e Polícia Rodoviária Federal, além de representantes das unidades da federação.

O crime eleitoral com mais flagrantes foi boca de urna, com 456 ocorrências registradas. A compra de votos ou corrupção eleitoral ficou em segundo lugar, com 95 ocorrências, seguida pela tentativa ou violação do sigilo do voto, que é quando o eleitor tira foto da urna, com 80 casos.