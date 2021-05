Presença de professores negros nos cursos de Direito do Ceará é discutida em evento online

A presença (ou seria ausência?) de professores negros nos cursos de Direito é mais uma dentre tantas evidências do racismo estrutural e das desigualdades deste País. No Ceará, o que se observa não é diferente. Essa falta de representatividade será tema de um evento online gratuito nesta sexta-feira (7).

Em toda a Educação Superior, o censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) diz que os negros representam 16,4% do total de docentes. Vale lembrar que a população negra é maioria no Brasil.

Por isso, o II Diálogos Inter-raciais, além de discutir a docência negra no ensino jurídico no Ceará, também propõem a adoção de medidas para contratação de pelo menos 20% do quadro de professores nesse perfil.

O evento é promovido pela Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) e a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Ceará. As inscrições podem ser feitas no site es ESA-CE., onde também serão realizadas as discussões, a partir das 19h.

A programação é voltada para estudantes, profissionais do direito e de instituições de ensino, e conta com a participação dos professores Vanessa Oliveira, Biltis Diniz, Haroldo Guimarães e Mércia Cardoso. A ideia é que eles compartilhem experiências e provoquem questionamentos. O evento será mediado pela também advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial, Raquel Andrade.

Raquel Andrade Advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Ceará A falta de representatividade negra nos cargos docentes dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito é algo alarmante aqui no Estado, uma consequência também do racismo institucional e estrutural"

E complementa: "Nós não conseguimos alcançar esses lugares que formam futuros advogados, juízes, defensores, e essa lógica do Direito não conta com uma presença identitária, racial, justa”, explica.

Cota para professores negros

A proposta de incentivar a contratação de 20% do quadro de professores negros será apresentada com o apoio da Comissão de Educação Jurídica da OAB Ceará.

“A maioria na população desse país é negra, com as políticas de cotas já temos uma significativa parcela dos estudantes nos cursos de direito que são negros e negras, mas quando avaliamos os quadros profissionais não temos professores de direito que são negros”, complementa Raquel.

A ESA-CE vem realizando eventos online de capacitação profissional de advogados em Fortaleza e no Interior. Além do II Diálogos Inter-raciais, há outros com inscrições abertas.

Mais informações

II Diálogos Inter-raciais - Docência Negra no Ensino Jurídico no Ceará

Sexta-feira (7), das 9h às 22h

Carga horária: 3h/a

Gratuito

Inscrições e transmissão no site es ESA-CE.