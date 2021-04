Dicas para o XXXII Exame de Ordem da OAB; 1ª fase ocorre em junho

Nesta quarta-feira a Ordem dos Advogados do Brasil reabriu o prazo das inscrições para a 1ª fase (prova objetiva) do XXXII Exame de Ordem, cujo processo foi suspenso em fevereiro, com o aumento de casos e mortes por Covid-19 no País.

Para auxiliar os candidatos que irão fazer a prova, a seccional cearense promove uma live sobre o tema na sexta-feira (30). A ideia, segundo a OAB Ceará, é oferecer dicas importantes aos estudantes e detalhar as mudanças feitas por causa da pandemia.

Com o tema “As regras no Exame de Ordem e a Pandemia”, live será realizada de forma gratuita no perfil da OAB Ceará no Instagram, às 18h.

Participarão do debate a advogada Ana Clara Fernandes, idealizadora dos cronogramas para a 1° fase; o secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e coordenador nacional do Exame de Ordem, Alberto Simonetti; o presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas; o conselheiro federal da OAB, André Costa; e o advogado e professor Alexandre Teixeira.

Inscriões e nova data

A suspensão do XXII Exame de Ordem foi comunicada dias antes da data até então prevista para a primeira prova (7 de março). Agora, a expectativa é de que a primeira fase ocorra em 13 de junho.

As inscrições podem ser feitas na página do Exame de Ordem até as 17h do próximo domingo (2).