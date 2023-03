Plantão Fiscal da OAB-CE tira dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda

Começou na quarta-feira (15) o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023. Os contribuintes têm até o dia 31 de maio para enviar os dados à Receita Federal.

Como é comum todos os anos, muitas dúvidas surgem no momento de preencher a declaração. Afinal, o que é preciso declarar? Como melhorar a restituição? Quais os documentos necessários para declarar investimentos? Estas são só algumas das inúmeras dúvidas que podem surgir.

Para auxiliar os contribuintes, a Comissão de Direito Tributário OAB-CE inicia nesta quinta-feira (16) mais uma edição do Plantão Fiscal do Imposto de Renda.

Inicialmente, serão lançados em redes sociais conteúdos informativos sobre o IR que auxiliarão no momento de preencher a declaração. a partir do dia 15 de maio, a comissão dará início ao serviço de tira-dúvidas, que deverá seguir até o último dia do prazo de entrega.

"No plantão tira-dúvidas, os membros da Comissão estarão disponíveis para responder às perguntas relacionadas ao imposto de renda de todos os cidadãos", reforça o advogado Sylvester Firmeza, que está à frente da comissão do plantão fiscal.

Serviço gratuito

"O serviço é gratuito e as perguntas serão respondidas por especialistas em Direito Tributário membros da Comissão de Direito Tributário da OAB-CE", explica Firmeza.

O advogado garantiu ainda que todas as dúvidas relacionadas ao Imposto de Renda Pessoa Física 2023 serão respondidas rapidamente, se possível, no mesmo dia.

Os interessados podem enviar questionamentos por e-mail para o endereço cet@oabce.org.br.