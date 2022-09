Pessoas com deficiência podem ter direito a benefício desde o nascimento; entenda as regras

O BPC também é pago a idosos com idade a partir de 65 anos, mas não se confunde com a aposentadoria . Para ter direito a ele, não é preciso ter contribuído para o INSS. Além disso, o benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.

Como ter direito ao BPC

Condições para solicitar o benefício

A pessoa com deficiência com direito ao BPC deve provar que sua condição cause impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, com efeitos por pelo menos 2 anos, além de ficar impossibilitada de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.