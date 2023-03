OAB Ceará celebra 90 anos com homenagem a advogados e presença de presidente nacional; veja lista

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) comemora, nesta quinta-feira (30), seus 90 anos. Para celebrar a data, a entidade realiza nesta noite uma solenidade com homenagens a advogados que contribuíram com a instituição ao longo de sua história.

A cerimônia será realizada a partir das 19h no Theatro José de Alencar. Dentre as autoridades que participarão do evento estão o presidente nacional da OAB, José Alberto Simonetti (um dos homenageados), e a vice-governadora do estado do Ceará, Jade Romero.

Os nove advogados a serem homenageados na noite foram escolhidos pela OAB-CE por contribuições à instituição ao longo dessas nove décadas, atuando em favor da defesa das prerrogativas e valorização da classe.

Além, de Simonetti, a lista inclui ex-presidentes da ordem cearense e o atual, Erinaldo Dantas; a primeira mulher presidente de uma subseção no Estado, Ósia Carvalho, e o atual, presidente do Conselho Gestor do FIDA OAB (Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados), Felipe Sarmento. Veja a lista completa abaixo.

Segundo a OAB Ceará, o evento dá início a uma série de ações comemorativas ao longo do ano, que deverão ocorrer em todas as 17 subsecções do Estado.

50 mil advogados inscritos

Recentemente, a OAB-CE alcançou o número de 50 mil inscrições em seu cadastro. O feito é considerado mais um marco na história da entidade.

"Atingimos a marca emblemática de 90 anos com uma história de solidez e credibilidade. Estamos alicerçados pelo trabalho de homens e mulheres que passaram pela direção da OAB-CE ao longo de quase um século. Este tributo é extensivo a todos os advogados e advogadas que lutam em defesa das garantias constitucionais", comemora Erinaldo Dantas.

Dantas, que está em seu segundo mandato, no triênio 2022-2024, também celebra conquistas de sua gestão. "Almejo tornar a OAB-CE cada vez mais plural. Costumo dizer que meu primeiro mandato foi pautado pela inclusão. Estabeleceram-se uma série de regras, que se repercutiram para o segundo. Por exemplo, metade das chapas são formadas por mulheres. 60% mulheres, 40% homens", afirma.

Origem da OAB-CE

A origem da OAB-CE remonta ao livro histórico da ata de criação, com data de 7 de janeiro de 1933 a 15 de setembro de 1941. O documento reúne cerca de 150 páginas escritas à mão e rubricadas pelo advogado Edgar de Arruda, e contém os primeiros registros da Ordem cearense.

A primeira reunião foi realizada com a presença dos advogados Edgar de Arruda, José Martins Rodrigues e Clodoaldo Pinto, no Solar do Pachecão, antigo prédio que funcionava a sala de audiências do Foro da Comarca de Fortaleza.

Veja a lista de homenageados

Sílvio Braz

Presidente OAB-CE

Gestão: 1985/1987

Paulo Quezado

Presidente OAB-CE

Gestão: 1998/2000 – 2001/2003

Hélio Leitão

Presidente OAB-CE

Gestão: 2004/2006 – 2007/2009

Valdetário Monteiro

Presidente OAB-CE

Gestão 2010/2012 – 2013/2015

Ósia Carvalho

1ª mulher presidente de Subseção da OAB-CE

Gestão: 1989/1991 – 1991/1993 – Iguatu

Erinaldo Dantas

Presidente OAB-CE

Gestão 2019/2021 – 2022/2024

Beto Simonetti

Presidente OAB Nacional

Gestão 2022/2025

Luis Cruz de Vasconcelos

Presidente OAB-CE

Gestão 1977/1979 – 1979/1981 – 1981/1983 – 1983/1985

Felipe Sarmento

Presidente do Conselho Gestor do FIDA OAB

Gestão 2022/2025

Com informações da assessoria de imprensa da OAB-CE.

