Mestrado profissional para advogados é articulado entre ESA-CE e fundação ligada à UFC

Os advogados do Ceará poderão em breve contar com um mestrado profissional destinado à classe. Nesta quarta-feira (30), o presidente da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE), Eduardo Pragmácio Filho, começou a discutir o assunto com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC).

A ideia é criar o mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, com linha de pesquisa em ensino jurídico. A reunião contou com a participação do vice-presidente da FCPC, Paulo Aragão, e com o professor do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (Poleduc) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Wagner Andriola.

Além de Pragmácio Filho, o presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, também tem atuado na articulação do projeto. O objetivo, segundo eles, é abrir mais um espaço de aprendizado e inserção acadêmica para os advogados cearenses.

Legenda: A reunião contou com o presidente da ESA-CE, Eduardo Pragmácio Filho; o vice-presidente da FCPC, Paulo Aragão; e o professor do mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (Poleduc) da UFC, Wagner Andriola.

Eduardo Pragmácio Filho Presidente da ESA-CE Um dos nossos objetivos enquanto Escola é aproximar a classe da academia, incentivando a educação jurídica, e este mestrado é ainda um incentivo àqueles que desejam seguir carreira como professores. Estamos seguindo nas tratativas e programação do curso, que terá os recursos administrados pelo FCPC e muito em breve divulgaremos todos os detalhes para mais este grande benefício educacional”

Erinaldo destaca ainda o intuito de impulsionar o aprimoramento da educação superior. “Estamos apostando na qualificação da advocacia e nos reinventando para oferecer sempre o melhor à classe”, disse.