Justiça do Trabalho do Ceará abre inscrições estagiários de 16 cursos superiores em Fortaleza

A Justiça do Trabalho do Ceará está com inscrições abertas para formação de cadastro reserva para estagiários de 16 cursos superiores em Fortaleza. Quem for chamado receberá uma bolsa-auxílio de R$ 780 por mês para uma carga horária de 4 horas/dia. Além desse valor, há um auxílio-transporte de R$ 3,20 por dia.

As inscrições e provas online serão realizadas até o dia 9 de junho somente via internet no site do CIEE, onde também está o edital.

As vagas estão destinadas para os seguintes cursos:

Administração

Ciências Contábeis

Biblioteconomia

Direito

História

Comunicação Social - Jornalismo

Comunicação Social - Publicidade

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Secretariado Executivo

Ciências Econômicas

Estatística

Arquitetura

Ciências Biológicas

Pedagogia

Tecnologia da Informação

A duração do estágio será de até 12 meses, podendo ser prorrogado até 24 meses.

Processo seletivo

Podem participar do processo seletivo os estudantes matriculados a partir do 4º semestre, exceto para estudantes de cursos com grade inferior a oito semestres, que poderão se inscrever desde o 2º período.

A prova terá 20 questões que incluem língua portuguesa, noções de informática e questões de conhecimentos específicos de cada área. A publicação da lista de classificação final será feita em 8 de julho.

De acordo com o Edital, serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme legislação vigente e desde que a deficiência seja compatível com o estágio a ser realizado. Também serão reservadas 20% das vagas, que para os candidatos negros, desde que, no ato da inscrição, declarem-se pretos ou pardos.

Mais informações

Central de atendimento do CIEE: 3003-2433

E-mail: eucandidato@ciee.ong.br