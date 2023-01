Juiz federal compartilha em livro técnica de aprendizagem para concursos e para a vida

Embora seja um consenso que o aprendizado não é algo que se limite aos muros de uma escola e não se encerra ao fim do ensino formal, na prática, porém, é comum agirmos como se assim fosse. Como num videogame, cada fase da vida vai se tornando mais complexa e é preciso saber enfrentar os desafios.

O aprendizado, portanto, é uma necessidade que nos acompanha por toda a vida. Poucos se dão conta, entretanto, de que é preciso aprender a aprender.

Para concurseiros, por exemplo, seja para aqueles que buscam uma vaga na área do Direito ou em qualquer outra, otimizar os estudos é essencial. A frustração de quem se debruça horas e horas sem progredir no processo de aprendizagem, pode significar que se está aprendendo da forma errada.

Superaprendizagem

Esta é a avaliação do juiz federal e professor de Direito Constitucional George Marmelstein, que aponta para esse erro comum com relação não apenas aos estudos, mas à vida. O jurista então resolveu compartilhar seus conhecimentos sobre a cultura da aprendizagem de alta performance que o levaram, entre outras conquistas, a aprovações em concurso público (a de juiz ocorreu aos 23 anos).

Marmelstein conta em entrevista à coluna como transformou esse fascínio pelo conhecimento em algo acessível a todos no recém-lançado livro “Superaprendizagem: A ciência da alta performance cognitiva”. Confira a entrevista.

O que levou um juiz federal e professor de Direito Constitucional a desenvolver um método de aprendizagem?

Em 1997, quando eu estava na faculdade, houve uma longa greve dos professores da UFC [Universidade Federal do Ceará, onde se graduou em Direito], que me forçou a assumir as rédeas da minha aprendizagem. Como resultado, acabei testando vários métodos para descobrir como evoluir com mais eficiência. Apesar de ser tudo muito amador, na base da tentativa e erro, consegui ser aprovado para juiz federal com 23 anos, ainda em 2001.

Quinze anos depois, descobri um movimento em torno da SuperAprendizagem, que é uma cultura de autoaprimoramento contínuo, baseado na premissa de que podemos evoluir mais rápido se soubermos otimizar os métodos de aprendizagem. À frente desse movimento estão os superaprendizes, que são pessoas aparentemente normais que adquiriram a habilidade de aprender qualquer coisa da forma mais eficiente possível. É como se fossem hackers que conseguiram quebrar o código da maestria.

Legenda: "Superaprendizagem: A ciência da alta performance cognitiva" é o mais recente livro de George Marmelstein Foto: Arquivo pessoal

Inspirado por essa cultura, passei vários anos pesquisando os segredos da aprendizagem de alta performance e fiquei fascinado com a quantidade e a qualidade do conhecimento já produzido. Essa empolgação transformou-se no livro “Superaprendizagem: a ciência da alta performance cognitiva”, que sistematiza esse conhecimento, tornando-o acessível para qualquer pessoa.

Como é o método de superaprendizagem? Como aprender a aprender?

A SuperAprendizagem parte da premissa de que dedicar algumas horas à compreensão da aprendizagem é a melhor forma de evoluir mais rápido.

Legenda: Pirâmide de aprendizagem atribuída a William Glasser reproduzida no livro "Superaprendizagem" Foto: Reprodução

Por exemplo, para aprender com eficiência, é fundamental organizar a rotina de acordo com o cronotipo, que varia de pessoa para pessoa. O cronotipo define os horários nobres biológicos, que são os momentos de pico cognitivo e devem ser bloqueados para a aprendizagem profunda (prática deliberada), livre de distrações e com foco total na tarefa a ser desempenhada em estado de fluxo (flow). Esses conceitos são explicados no livro.

Outro exemplo. A SuperAprendizagem mostra que é preciso estimular o inconsciente a trabalhar de modo difuso nas horas em que o cérebro está relaxado. Além disso, ensina a programar o sono para maximizar a fixação do conteúdo assimilado. Conhecer e saber tirar proveito da ciência do sono e dos sonhos é talvez uma das armas mais poderosas da SuperAprendizagem.

Tudo isso, junto com um sistema de formação de hábitos, de motivação, de descanso de qualidade, de treinos eficientes, de leitura de alto impacto, compõem a estrutura central da SuperAprendizagem.

O método tem como foco concurseiros ou é válido para todo tipo de aprendizagem?

Para ser sincero, o livro não é uma "fórmula de aprovação", nem um método para tirar boas notas. É, na verdade, um sistema de desenvolvimento pessoal baseado na ideia de que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa com eficiência se dominar os métodos corretos.

Estamos acostumados a pensar na aprendizagem como uma fase da vida, como se encerrássemos o ciclo com o término do ensino formal. Porém, a aprendizagem é uma necessidade contínua que só aumenta com o passar do tempo, pois os desafios vão se tornando mais complexos, e as habilidades necessárias para enfrentá-los, cada vez mais sofisticadas. Eu, como juiz, preciso aprender coisas diferentes a cada caso complexo que tenho que resolver. Preciso ter um sistema de leitura, de anotação, de gestão do tempo e da atenção, de descanso, e assim por diante.

Legenda: "Para aprender com eficiência, é fundamental organizar a rotina de acordo com o cronotipo", diz Marmelstein Foto: Shutterstock

Quando eu pesquisei sobre métodos de aprendizagem, pensei primeiramente em mim, em como eu poderia aplicar esse conhecimento na minha atividade acadêmica e profissional. Só depois resolvi compartilhar esse conhecimento com outras pessoas.

Apesar disso, mesmo não sendo um livro “para passar em concursos”, a SuperAprendizagem é capaz de transformar radicalmente as estratégias tradicionais de preparação para concurso, pois mostra que o estudo deve ser encarado como um treino e apresenta vários caminhos para impulsionar a aprendizagem direcionada a testes

Como os operadores do Direito podem se beneficiar com o método?

Não só os profissionais do Direito, mas de qualquer área, poderão aplicar o que há de mais avançado na ciência e na prática da aprendizagem de alta performance. O método mostra como realizar uma leitura de alto impacto, construir um sistema de anotação poderoso, aplicar técnicas efetivas de treino, montar uma rotina de acordo com o ciclo circadiano, aprimorar hábitos com sabedoria, e assim por diante, como se fosse uma caixa de ferramentas para uma vida intelectualmente produtiva.

Enfim, o “SuperAprendizagem” tem a pretensão de ser um livro transformador, capaz de ajudar qualquer pessoa que queira aprender mais, mais rápido e melhor.