Gratuita e online, Conferência da Advocacia Cearense começa segunda (9) e dará desconto na anuidade

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) e a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) realizam, entre os dias 9 e 13 de agosto, a VIII Conferência Estadual da Advocacia Cearense. O evento, tradicional no calendário da Ordem em todo o Brasil, é gratuito e acontecerá, pela primeira vez, em formato virtual. A inscrição é feita online.

Celebrando o mês da advocacia, a Conferência vai reunir em sua programação grandes nomes da área jurídica em todo o País, através de diversas discussões, com foco especial para a democracia, igualdade, e atuação dos advogados e advogadas na pandemia da Covid-19 e no contexto pós-pandêmico.

Dentre os nomes confirmados na programação estão: os Conselheiros Federais da OAB, André Costa e Hélio Leitão; a Procuradora Federal, Dora Lúcia Bertulio; a Conselheira Federal Titular da OAB e Presidente da Comissão Nacional de Estudos da Reforma Política da OAB Nacional, Luciana Nepomuceno; a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Tereza Asta; e o ex-ministro da Justiça e Advogado Geral da União, José Eduardo Cardozo.

Homenagem à advocacia

Como forma de homenagear e evidenciar a importância da advocacia em todo o território estadual, os 16 painéis da Conferência receberão os nomes das Subsecções da OAB espalhadas pelo interior do Ceará.

"Em meio às adversidades que ainda estamos vivendo e que nos impedem de realizar um evento presencial, vamos inovar e propiciar uma grande semana de conhecimento nos moldes virtuais. Esse trabalho realizado em conjunto com a ESA-CE nos traz uma enorme satisfação. Estamos reunindo grandes nomes da advocacia local, regional e nacional para promover ricas discussões na Conferência, mantendo firme a tradição de fazer desse o maior evento da Ordem. A inovação de fazer isso de forma virtual é um desafio, mas nos traz a possibilidade de alcançar ainda mais pessoas”, celebra Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE.

Descontos na anuidade 2022

Os 800 primeiros inscritos no evento que participarem de, pelo menos, 75% da programação e fizerem a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis receberão descontos na anuidade 2022 da OAB-CE. As doações serão recebidas nas sedes da OAB em todo o Estado, e destinadas a instituições beneficentes.

A transmissão do evento acontecerá por meio da plataforma de cursos da ESA-CE, por onde é possível fazer inscrição, acompanhar a programação, participar dos painéis, computar a presença e emitir o certificado do evento automaticamente. A programação completa será divulgada em breve através do site da Conferência.