Evento em Fortaleza aborda indicadores, produtividade e saúde mental no mundo jurídico

Fortaleza sedia nesta quinta-feira (27) um evento que irá abordar conteúdos que impactam diretamente na produtividade da rotina laboral de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. O seminário "Legal Tech by Projuris - Como aliar produtividade com saúde mental no mundo jurídico?" é gratuito, mas tem vagas limitadas.

Os temas abordados serão:

inovação, com Sérgio Roberto Cochela, diretor-executivo da Projuris;

saúde mental, com André Carneiro, advogado e psicólogo;

produtividade e os indicadores jurídicos, com Mirla Dantas, coordenadora de controladoria jurídica do Grupo Edson Queiroz.

Após os painéis, os participantes poderão participar de um momento de integração em um coquetel e receberão gratuitamente ingressos para o Projuris Summit 2023, previsto para acontecer dia 25 de outubro, em São Paulo.

Mais informações

Legal Tech Fortaleza by Projuris

Data: quinta-feira (27), às 18h30

Local: Senac Reference (Av. Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota)

Inscrições gratuitas no site do evento.