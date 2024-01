Entenda por que o promotor denunciado por importunação sexual e agressão não foi preso em flagrante

A repercussão do caso do promotor de Justiça acusado por duas mulheres de cometer de importunação sexual e agressão teve um componente curioso com relação a um direito que os membros do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) possuem.

Ao confirmar que o promotor denunciado foi conduzido “para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, suspeito de ter praticado crime de importunação sexual e lesão corporal durante evento pré-carnavalesco”, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou ainda que a Polícia Civil “adotou as medidas legais cabíveis ao caso”.

Contudo, “em razão do investigado possuir foro por prerrogativa de função, não foi autuado em flagrante delito, em atenção aos ditames legais previstos na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n° 8.625/1993, art. 40, III)”, disse a SSPDS em nota.

O que é são as prerrogativas dos membros do Ministério Público?

A prerrogativa de função, também chamada de foro por prerrogativa e comumente chamada de foro privilegiado, é uma forma de garantir a independência e o livre exercício de alguns cargos e funções públicas, em particular aqueles ligados à administração da justiça.

Os promotores de justiça, assim como procuradores, juízes, desembargadores e ministros, têm prerrogativa de função para responder a processos criminais perante tribunais superiores, como o STJ ou o STF, dependendo do caso.

Ou seja, esses agentes públicos não podem ser investigados, processados ou julgados por autoridades policiais, como delegados, ou instâncias judiciárias inferiores, como juízes de primeira instância.

A prerrogativa de função não pode ser considerada um privilégio pessoal, mas uma garantia institucional de proteção do cargo e não da pessoa que o ocupa.

De qualquer forma, esse instituto jurídico não impede que os promotores de justiça sejam responsabilizados pelos eventuais crimes cometidos, mas estabelece um foro especial para o seu julgamento.

A prerrogativa de função se aplica a todos os crimes cometidos pelos promotores de justiça, mesmo que não tenham relação com o exercício da função, salvo exceções previstas em lei.

Previsão constitucional

A prerrogativa de função dos promotores de justiça está prevista na Constituição Federal. O artigo 105, inciso I, alínea "a", atribui ao STJ a competência para processar e julgar, originariamente, os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.

Constituições estaduais e leis orgânicas do Ministério Público elencam outras prerrogativas de membro do MP dos estados.

No caso do Ceará, as prerrogativas dos promotores de Justiça estão previstas na Lei Complementar N° 72, de 12 de dezembro de 2008, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do MPCE.

Dentre as garantias previstas está "ser preso somente por ordem escrita e fundamentada do Tribunal competente, salvo em flagrante por crime inafiançável, caso em que a autoridade, sob pena de responsabilidade, fará, de imediato, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça", conforme previsão do artigo 210, inciso III.

Crimes de importunação sexual e agressão não são inafiançáveis

No caso do promotor acusado de importunação sexual e agressão, os crimes a ele atribuídos pelas denunciantes não são inafiançáveis, ou seja, eles não têm previsão legal para que se defina um valor de fiança para o acusado ser colocado em liberdade.

Os crimes inafiançáveis estão definidos no artigo 5º da Constituição. São eles:

Racismo

Tortura

Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

Terrorismo

Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o estado democrático

Os definidos como crimes hediondos

Os crimes hediondos, por sua vez, são os listados na Lei 8.072/90 e incluem homicídio praticado por grupo de extermínio e qualificado, latrocínio, algumas circunstâncias de roubo e extorsão, sequestro, epidemia com resultado morte, tráfico de pessoas e genocídio, entre outros.

